GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit Kursabschlägen

So bewegt sich GoPro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 1,53 USD ab.

Das Papier von GoPro befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 1,53 USD ab. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 1,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.103 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 99,67 Prozent Luft nach oben. Bei 0,40 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 282,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.11.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,07 Prozent auf 162,92 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 258,90 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte GoPro am 11.02.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je GoPro-Aktie stehen.

