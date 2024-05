Handel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,85 Prozent fester bei 39.387,76 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,319 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,608 Prozent tiefer bei 38.818,90 Punkten in den Handel, nach 39.056,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38.988,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39.413,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, lag der Dow Jones bei 38.883,67 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 38.671,69 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.05.2023, einen Stand von 33.561,81 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 39.889,05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37.122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 2,54 Prozent auf 347,44 USD), Caterpillar (+ 2,11 Prozent auf 351,78 USD), Goldman Sachs (+ 1,93 Prozent auf 455,56 USD), Amgen (+ 1,81 Prozent auf 312,86 USD) und Chevron (+ 1,79 Prozent auf 165,45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-2,14 Prozent auf 166,27 USD), Salesforce (-1,36 Prozent auf 275,17 USD), Cisco (-0,44 Prozent auf 47,79 USD), Nike (-0,21 Prozent auf 93,39 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 267,95 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 16.077.794 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,834 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

