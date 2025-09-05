DAX23.597 -0,7%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,54 -1,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.870 ±-0,0%Euro1,1725 +0,1%Öl66,63 +1,5%Gold3.604 +0,5%
Hannover Rück stellt sich auf sinkende Preise ein

08.09.25 08:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
244,80 EUR 0,80 EUR 0,33%
MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück stellt sich zum kommenden Jahreswechsel auf einen leichten Preisrückgang im Schaden- und Unfallgeschäft ein. Bei der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 dürften die Preise für Rückversicherungsschutz insgesamt stabil bleiben oder leicht sinken, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Die Konditionen blieben für die Hannover Rück weiterhin attraktiv, auch wenn der Wettbewerb zugenommen habe.

Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re, Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück wie jedes Jahr üblich mit Erstversicherern wie Allianz, AXA oder Generali (Assicurazioni Generali) und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.

Wegen der soliden Kapitalisierung vieler Rückversicherer wachse die Kapazität für Rückversicherungsschutz, berichtete die Hannover Rück. Zugleich nehme die Nachfrage der Erstversicherer weiter zu.

"Wir gehen davon aus, dass die Rückversicherungspreise weiter auf einem angemessenen Niveau bleiben", sagte Vorstandsmitglied Sven Althoff. In den Vorjahren hatten die Rückversicherer ihre Preise kräftig erhöht. Erstversicherer müssen seither deutlich mehr bezahlen, wenn sie Teile ihrer Risiken auf Rückversicherer übertragen wollen. Schon bei den Vertragserneuerungen seit Anfang 2025 waren die Preise aber wieder etwas gesunken./stw/mis/stk

