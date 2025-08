Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Abschlägen

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 262,20 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 262,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 262,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 57.431 Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 20,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,21 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,62 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

