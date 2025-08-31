Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 245,40 EUR ab.
Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 245,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 245,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 21.328 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. 19,23 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 3,87 Prozent sinken.
Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,74 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 297,25 EUR.
Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
