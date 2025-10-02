Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 258,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 258,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 259,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,00 EUR. Zuletzt wechselten 42.931 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,41 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 235,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 295,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

