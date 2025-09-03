DAX23.775 +0,8%ESt505.343 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag höher

04.09.25 12:05 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 245,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 245,40 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 246,00 EUR zu. Bei 244,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.409 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 3,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,74 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 297,25 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
13:16Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
