Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Donnerstagmittag zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 277,80 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 277,80 EUR. Bei 279,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,60 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 40.665 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 211,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,72 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,21 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 299,88 EUR.
Am 13.05.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,08 EUR im Jahr 2025 aus.
