Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 244,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 244,20 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 244,60 EUR zu. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 243,80 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.204 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 16,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 3,40 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,74 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

