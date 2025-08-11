Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Hannover Rück

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 262,20 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 262,20 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.736 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 15,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,62 Mrd. EUR – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,08 EUR im Jahr 2025 aus.

