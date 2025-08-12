Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 256,20 EUR.
Mit einem Wert von 256,20 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 258,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 255,60 EUR nach. Bei 256,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.557 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 14,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 228,70 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,88 EUR aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,62 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,17 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
