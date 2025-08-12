DAX24.217 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,68 -0,7%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag nahezu unverändert

13.08.25 12:05 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 256,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
258,00 EUR 1,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 256,20 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 258,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 255,60 EUR nach. Bei 256,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.557 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 14,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 228,70 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,88 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,62 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,17 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Hannover Rück-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
08:56Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:56Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen