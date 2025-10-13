Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 260,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 260,00 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.338 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 12,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,61 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 296,88 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,38 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung