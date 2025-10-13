Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 262,20 EUR.
Das Papier von Hannover Rück legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 262,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 264,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.721 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 10,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,52 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,88 EUR.
Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,31 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
