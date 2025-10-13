Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 263,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 263,00 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 264,40 EUR zu. Bei 264,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.935 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 11,25 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,52 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 296,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,31 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

