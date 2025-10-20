Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 253,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 253,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,40 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 3.692 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 23,02 EUR je Hannover Rück-Aktie.



