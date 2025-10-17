DAX23.855 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,91 -0,2%Gold4.311 -0,4%
Hannover Rück im Blick

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag schwächer
17.10.25 12:04 Uhr

17.10.25 12:04 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 250,00 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 250,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 28.410 Stück.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,29 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
