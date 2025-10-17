Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 250,00 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 250,00 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 249,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.851 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 14,56 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,64 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,29 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

