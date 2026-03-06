DAX23.301 -1,2%Est505.633 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +3,9%Nas22.157 -1,0%Bitcoin58.937 +2,9%Euro1,1583 +0,4%Öl102,2 +9,5%Gold5.104 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende

09.03.26 13:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
88,92 EUR -1,76 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Dieter Hecking hat beim VfL Wolfsburg erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der 61-Jährige soll die Niedersachsen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der VW-Club (Volkswagen (VW) vz) hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Niedersachsen hatten sich am Sonntag von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.

Wer­bung

"Es geht jetzt nur um den VfL Wolfsburg", sagte Hecking bei seiner Vorstellung. Unterstützung bekommt der erfahrene Coach vom früheren Wolfsburger Erfolgstorwart Diego Benaglio. Der 42-Jährige, aktuell Aufsichtsratsmitglied beim VW-Club, soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung fungieren und Hecking in den kommenden Wochen den Rücken freihalten. Benaglio wurde mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister und holte 2015 unter Hecking den DFB-Pokal.

Wichtige Rolle für Benaglio

"Wir haben Diego Benaglio gebeten, noch enger an die Mannschaft zu rücken. Er soll das sportliche Team komplettieren", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph. Benaglio steht damit zusammen mit Hecking und Sportdirektor Pirmin Schwegler in der Verantwortung. "Er kehrt quasi zurück auf den Platz, damit Dieter Hecking und Pirmin Schwegler sich genau auf das konzentrieren können, wofür sie geholt wurden."

Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal. "Ich hatte hier meine erfolgreichste Zeit als Trainer", sagte Hecking. Der 61-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe. "Heikel umschreibt es nett. Die Lage ist nicht gut. Sonst wäre ich nicht hier."/lar/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen