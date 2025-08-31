DAX24.003 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Aktienkurs im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gefragt

01.09.25 09:24 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gefragt

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:05 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 203,50 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 203,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 202,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.079 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 90,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 55,67 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

