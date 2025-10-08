Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 185,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 185,40 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 184,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 185,00 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.915 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Gewinne von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,82 EUR am 10.10.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 93,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,65 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,11 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Experten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial