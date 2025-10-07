Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 186,95 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 186,95 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 185,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.314 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 13,51 Prozent zulegen. Bei 95,82 EUR fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 48,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,11 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,39 EUR je Aktie belaufen.

