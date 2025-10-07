Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 187,60 EUR nach.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 187,60 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 185,25 EUR ab. Bei 187,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.206 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 13,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,82 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,65 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 209,11 EUR aus.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,39 EUR je Aktie belaufen.

