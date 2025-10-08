Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Kursplus

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 187,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 187,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 188,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.308 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 11,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 95,82 EUR. Abschläge von 48,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 209,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,39 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

