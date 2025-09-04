Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagvormittag fester

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 199,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 199,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 200,30 EUR. Bei 200,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.174 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,82 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 208,31 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,44 EUR je Aktie belaufen.

