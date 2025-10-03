Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 188,95 EUR abwärts.
Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 188,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 188,25 EUR. Bei 190,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 114.379 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 10,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 95,50 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 97,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,65 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,11 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.
Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
