Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 190,85 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 190,85 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,35 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,75 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 5.474 Aktien.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 95,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 49,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,65 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,83 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Experten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial

Neutral für Heidelberg Materials-Aktie nach UBS AG-Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie