Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Notierung im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

03.10.25 09:27 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 190,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
191,85 EUR 1,80 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 190,85 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,35 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,75 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 5.474 Aktien.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,19 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 95,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 49,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,65 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,83 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen