Aktienkurs im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

02.10.25 16:10 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 191,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
191,00 EUR -1,90 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 191,55 EUR. Bei 192,70 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 190,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,85 EUR. Bisher wurden heute 146.096 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,14 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,66 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 209,83 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

