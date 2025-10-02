Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Heidelberg Materials
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 190,85 EUR ab.
Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 190,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 190,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 191,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 89.174 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei einem Wert von 95,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 49,96 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,66 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,83 EUR.
Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,40 EUR je Aktie aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
