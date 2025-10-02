DAX24.295 +0,8%Est505.637 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.869 +0,1%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag mit Kursplus

02.10.25 09:29 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 191,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
191,55 EUR -1,35 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 191,60 EUR nach oben. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 192,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,85 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 12.679 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 9,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 95,50 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 100,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 209,83 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

