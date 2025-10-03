Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 189,30 EUR.
Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 189,30 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 188,25 EUR ab. Bei 190,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 43.919 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 EUR am 04.10.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 98,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,11 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.
Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
