Fokus auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittag Verluste

03.10.25 12:07 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 189,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
189,20 EUR -0,85 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 189,30 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 188,25 EUR ab. Bei 190,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 43.919 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 EUR am 04.10.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 98,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,11 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Experten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial

Neutral für Heidelberg Materials-Aktie nach UBS AG-Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
11:36Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:36Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

