Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 216,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 216,40 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,40 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 70.151 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 217,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Bei 115,60 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 222,65 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
Heidelberg Materials-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Starke Heidelberg Materials-Aktien versuchen erneut Chartausbruch
Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen