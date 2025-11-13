DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück. Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kursentwicklung

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

13.11.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 216,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
216,40 EUR 3,00 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 216,40 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,40 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 70.151 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 217,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Bei 115,60 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 222,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Starke Heidelberg Materials-Aktien versuchen erneut Chartausbruch

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen