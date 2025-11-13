Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 216,40 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 216,40 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,40 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 70.151 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 217,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Bei 115,60 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 222,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

