DAX23.791 +0,4%ESt505.431 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,27 +0,6%Gold3.643 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag

15.09.25 09:29 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 204,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
205,00 EUR 2,70 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 204,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 204,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,70 EUR. Bisher wurden heute 8.319 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 3,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2024 bei 92,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,86 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,75 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,56 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,44 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

Heidelberg Materials-Aktien nähern sich Rekord - Auch Buzzi stark

Neue Analyse: Berenberg Bank bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen