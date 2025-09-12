Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 204,30 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 204,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 204,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,70 EUR. Bisher wurden heute 8.319 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 3,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2024 bei 92,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,86 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,75 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,56 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,44 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

