Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 188,50 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 188,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 187,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.421 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 12,57 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,34 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,66 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,83 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,47 EUR je Aktie aus.

