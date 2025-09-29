DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Heidelberg Materials im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag nordwärts

30.09.25 12:06 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 189,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
190,60 EUR 1,25 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 189,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 191,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.598 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (95,50 EUR). Abschläge von 49,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,66 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 209,83 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
