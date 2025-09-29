Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Dienstagnachmittag an

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 191,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 191,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.886 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 95,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 50,00 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,66 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,83 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Neutral für Heidelberg Materials-Aktie nach UBS AG-Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse