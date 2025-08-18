Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 208,00 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 208,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 208,20 EUR. Mit einem Wert von 207,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.088 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 90,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,63 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,19 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

