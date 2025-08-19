Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 205,20 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 205,20 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,70 EUR ab. Mit einem Wert von 205,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.225 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Gewinne von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 56,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,19 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

