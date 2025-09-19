Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 203,10 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 203,10 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,30 EUR an. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 202,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 203,20 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.586 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 52,98 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,67 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,21 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,49 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

