DAX24.166 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.850 +0,5%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,67 +2,1%Gold4.146 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

23.10.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 192,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
192,95 EUR -2,15 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 192,90 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 190,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,00 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.137 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 10,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,82 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 49,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,65 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,83 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,36 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen