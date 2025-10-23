Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 192,90 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 192,90 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 190,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,00 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.137 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 10,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,82 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 49,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,65 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,83 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,36 EUR im Jahr 2025 aus.

