Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Nachmittag stärker

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 204,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 202,00 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 51.749 Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,02 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 55,77 Prozent Luft nach unten.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,76 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

