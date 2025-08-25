DAX24.183 -0,4%ESt505.407 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.370 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Verlusten

26.08.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 201,30 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 201,30 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 200,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.313 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 193,19 EUR angegeben.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

