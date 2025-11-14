Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen. Das Papier von Heidelberger Druckmaschinen befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 2,01 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 2,01 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei 2,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 164.567 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie liegt somit 133,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei 2,25 EUR.

Heidelberger Druckmaschinen ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,02 EUR je Aktie gewesen. Heidelberger Druckmaschinen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 466,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 512,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Heidelberger Druckmaschinen-Gewinn in Höhe von 0,140 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Erholung von Heidelberger Druck-Aktie nimmt Fahrt auf

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gibt ab: Gewinn gesteigert - Auftragsbestand schrumpft

Heidelberger Druckmaschinen: Enttäuschung überwiegt