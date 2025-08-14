DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow45.322 -0,7%Nas21.647 -0,3%Bitcoin94.416 -0,6%Euro1,1738 +0,8%Öl65,34 -2,3%Gold3.595 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht
Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Hellofresh-Gründer und Co-CEO Thomas Griesel geht Ende April

05.09.25 18:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,99 EUR -0,08 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Mitgründer und Co-CEO des Kochboxen- und Fertiggerichtversenders Hellofresh, Thomas Griesel, verlässt das Unternehmen spätestens mit Ablauf seiner aktuellen Amtszeit am 30. April 2026. Griesel plane, andere Interessen außerhalb des Unternehmens zu verfolgen, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und umgehend die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands der Gesellschaft informiert. Seine Position im Vorstand werde vorerst nicht neu besetzt.

Wer­bung

Griesel hatte Hellofresh im Jahre 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehört seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an. Hellofresh hat sich seitdem von einem jungen Unternehmen für Kochboxen, dessen erste Bestellungen die beiden Gründer noch selbst auslieferten, zu einem globalen Anbieter von "Lebensmittellösungen" entwickelt, der neben Kochboxen auch Fertiggerichte oder Tiernahrung an mittlerweile Kunden in 18 Ländern liefert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 12:40 ET (16:40 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HelloFresh

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
04.09.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
15.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.08.2025HelloFresh NeutralUBS AG
14.08.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen