Hellofresh-Gründer und Co-CEO Thomas Griesel geht Ende April
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Mitgründer und Co-CEO des Kochboxen- und Fertiggerichtversenders Hellofresh, Thomas Griesel, verlässt das Unternehmen spätestens mit Ablauf seiner aktuellen Amtszeit am 30. April 2026. Griesel plane, andere Interessen außerhalb des Unternehmens zu verfolgen, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und umgehend die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands der Gesellschaft informiert. Seine Position im Vorstand werde vorerst nicht neu besetzt.
Griesel hatte Hellofresh im Jahre 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehört seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an. Hellofresh hat sich seitdem von einem jungen Unternehmen für Kochboxen, dessen erste Bestellungen die beiden Gründer noch selbst auslieferten, zu einem globalen Anbieter von "Lebensmittellösungen" entwickelt, der neben Kochboxen auch Fertiggerichte oder Tiernahrung an mittlerweile Kunden in 18 Ländern liefert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 05, 2025 12:40 ET (16:40 GMT)
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|04.09.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
