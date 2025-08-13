Hellofresh-Vorstand: G+V-Wirkung der Effizienzmaßnahmen spät sichtbar
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Der Kochboxen- und Fertiggerichte-Versender Hellofresh rechnet damit, mindestens die angekündigten Einsparziele von 300 Millionen Euro jährlich ab 2026 zu erreichen. Die bereits eingeleiteten Maßnahmen werden sich aber eher am Ende des Prognosezeitraums entfalten, schreibt der Hellofresh-Vorstand in einem Brief an die Aktionäre, der vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Die Wirkung auf die G+V werde sich wegen "Run-Rate-Effekten, Kündigungsfristen und Abfindungszahlungen eher am zeitlichen Ende" des Prognosezeitraums entfalten, schreibt das Hellofresh-Management. Dazu gehörten auch Standortschließungen, sagte CEO Dominik Richter in der Telefonkonferenz mit Analysten.
Zusätzliche Maßnahmen wie der Einsatz von Generativer KI zur Produktion von Inhalten, Menüplanung und Automatisierung der Arbeitsabläufe böten zusätzliches Effizienzpotenzial "über das Basisszenario von 300 Millionen Euro hinaus". Die Maßnahmen sollen strukturell die Fixkostenbasis senken und die Margen pro Bestellung ab 2026 verbessern. Trotz des Umsatzrückgangs und Bestellvolumens im ersten Halbjahr hätten die Maßnahmen bereits zu deutlich verbesserten Gewinnmargen, geringeren indirekten Kosten und einer schlankeren, schnelleren Organisation geführt. Der Freie Cashflow je Aktie sei deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.
Mehr als 100 Millionen Euro von den eingesparten 300 Millionen sollen reinvestiert werden, so solle "Kostendisziplin Produktinnovation finanzieren, dadurch die Kunden binden und skaliert profitables Wachstum ermöglichen", so Hellofresh. Die meisten Produkt-Upgrades seien ab dem zweiten Halbjahr 2025 zu erwarten, bereits im ersten Halbjahr habe der Konzern aber durch gezielte Maßnahmen in den Märkten Kanada, Großbritannien und DACH Auswahl und Qualität verbessert. Im US-Markt sei dies im Fertiggericht-Segment Factor mit einem neuen Angebot zum Schulanfang geplant.
August 14, 2025 02:49 ET (06:49 GMT)
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.2025
|HelloFresh Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.04.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
