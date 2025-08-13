DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.363 +0,2%
Hellofresh-Vorstand: G+V-Wirkung der Effizienzmaßnahmen spät sichtbar

14.08.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
8,15 EUR -0,22 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Der Kochboxen- und Fertiggerichte-Versender Hellofresh rechnet damit, mindestens die angekündigten Einsparziele von 300 Millionen Euro jährlich ab 2026 zu erreichen. Die bereits eingeleiteten Maßnahmen werden sich aber eher am Ende des Prognosezeitraums entfalten, schreibt der Hellofresh-Vorstand in einem Brief an die Aktionäre, der vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Die Wirkung auf die G+V werde sich wegen "Run-Rate-Effekten, Kündigungsfristen und Abfindungszahlungen eher am zeitlichen Ende" des Prognosezeitraums entfalten, schreibt das Hellofresh-Management. Dazu gehörten auch Standortschließungen, sagte CEO Dominik Richter in der Telefonkonferenz mit Analysten.

Zusätzliche Maßnahmen wie der Einsatz von Generativer KI zur Produktion von Inhalten, Menüplanung und Automatisierung der Arbeitsabläufe böten zusätzliches Effizienzpotenzial "über das Basisszenario von 300 Millionen Euro hinaus". Die Maßnahmen sollen strukturell die Fixkostenbasis senken und die Margen pro Bestellung ab 2026 verbessern. Trotz des Umsatzrückgangs und Bestellvolumens im ersten Halbjahr hätten die Maßnahmen bereits zu deutlich verbesserten Gewinnmargen, geringeren indirekten Kosten und einer schlankeren, schnelleren Organisation geführt. Der Freie Cashflow je Aktie sei deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.

Mehr als 100 Millionen Euro von den eingesparten 300 Millionen sollen reinvestiert werden, so solle "Kostendisziplin Produktinnovation finanzieren, dadurch die Kunden binden und skaliert profitables Wachstum ermöglichen", so Hellofresh. Die meisten Produkt-Upgrades seien ab dem zweiten Halbjahr 2025 zu erwarten, bereits im ersten Halbjahr habe der Konzern aber durch gezielte Maßnahmen in den Märkten Kanada, Großbritannien und DACH Auswahl und Qualität verbessert. Im US-Markt sei dies im Fertiggericht-Segment Factor mit einem neuen Angebot zum Schulanfang geplant.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 02:49 ET (06:49 GMT)

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
08:01HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
10.07.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
07.07.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2025HelloFresh BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
29.04.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.06.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

