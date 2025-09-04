HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 89,95 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 89,95 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,75 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250.597 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 21,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,626 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 103,40 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

