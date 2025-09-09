HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag an Fahrt

HENSOLDT im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 91,55 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 91,55 EUR. Bei 93,45 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 326.661 HENSOLDT-Aktien.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,95 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 235,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,626 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 100,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 549,00 Mio. EUR – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.11.2025 gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

