Blick auf HENSOLDT-Kurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag im Aufwind

20.10.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 94,15 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 94,15 EUR. Bei 95,30 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,00 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 62.847 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. 25,01 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2024 bei 29,60 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 218,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,615 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,83 EUR an.

Am 31.07.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 549,00 Mio. EUR – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

