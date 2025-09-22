HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagvormittag schwächer

HENSOLDT im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 98,40 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 98,40 EUR abwärts. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,75 EUR nach. Mit einem Wert von 98,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.031 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 9,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Abschläge von 72,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,60 EUR aus.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

