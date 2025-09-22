DAX23.666 +0,6%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,49 -0,1%Gold3.760 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
HENSOLDT im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagvormittag schwächer

23.09.25 09:26 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 98,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
98,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 98,40 EUR abwärts. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,75 EUR nach. Mit einem Wert von 98,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.031 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 9,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Abschläge von 72,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,60 EUR aus.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK nicht mehr im Aufwind: Rüstungsaktien uneinheitlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen