DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit -- Bayer plant Anpassung des Pharmageschäfts -- Twitter, Varta, Covestro, Suse im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es im Montagshandel abwärts gehen.

Auch in der neuen Woche halten zahlreiche Unternehmen mit ihren Geschäftzahlen Börsianer auf Trab. Daneben beobachten Investoren die Entwicklung der europäischen Konjunktur aufmerksam, die wegen der Gas-Krise, der Inflation und steigender Zinsen in eine Rezession abzugleiten droht.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag voraussichtlich nachgeben.

Unter den Konjunkturdaten des Tages stand vor allem der Arbeitskostenindex aus dem zweiten Quartal im Blick. Dieser ist höher ausgefallen als von Ökonomen prognostiziert, was Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben könnte, meinten die Analysten von MUFG. Die persönlichen Einkommen und Ausgaben sind im Juni jeweils etwas stärker gestiegen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago fiel schwächer aus als prognostiziert, der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung etwas besser.

Mit einem neuerlichen Rückgang im zweiten Quartal befindet sich die US-Wirtschaft zwar in einer technischen Rezession, doch lässt dies hoffen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Beobachter wiesen auch darauf hin, dass Teile der US-Wirtschaft noch immer sehr gut laufen und auch die Beschäftigungslage noch immer hervorragend ist.

Anleger schöpften Zuversicht aus den überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkte auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Der Dow Jones erzielte einen Tagesgewinn in Höhe von 0,97 Prozent und schloss auf 32.845,13 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite erhielt von starken Quartalszahlen Auftrieb und legte zum Handelsschluss um 1,88 Prozent auf 12.390,69 Zähler zu.

Die asiatischen Börsen schlagen zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (07:24 Uhr) einen Gewinn von 0,59 Prozent bei 27.965,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,16 Prozent auf 3.258,43 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 0,01 Prozent auf 20.154,20 Einheiten nach.

Trotz sehr fester Vorgaben der Wall Street halten sich zu Wochenbeginn die Kursbewegungen an den Börsen in Ostasien in engen Grenzen. Enttäuschende chinesische Einkaufsmanagerindizes lasten etwas auf der Stimmung. Sowohl der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe als auch sein von Caixin ermitteltes Pendant haben die Erwartungen verfehlt. Schwache Konjunkturdaten wecken auf der anderen Seite aber auch Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli, zumal die chinesische Regierung vergangene Woche eingeräumt hat, dass das Land sein diesjähriges Wachstumsziel voraussichtlich nicht erreichen wird.

