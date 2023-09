DAX vorbörslich moderat im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Tesla senkt erneut Preise in China -- Aurubis reduziert Ausblick -- ASML, Fielmann, BVB im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich am Freitag eine freundliche Eröffnung an. Der DAX dürfte am Freitag freundlich eröffnen, der Broker IG taxiert den Index gut eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,2 Prozent fester fester bei 15.985 Punkten - somit steht der DAX nur knapp unter der vielbeachteten 16.000 Punkte-Schallmauer. Der TecDAX dürfte die freundliche Tendenz des Leitindex übernehmen. Auch der letzte Tag einer insgesamt positiv verlaufenen Handelswoche dürfte in Frankfurt Käufer anlocken. Schnäppchenjäger nutzen die vergangene Kursdelle zu Nachkäufen, sodass der DAX sich inzwischen wieder der 16.000 Punkte-Marke angenähert und sogar zeitweise übersprungen hat. Dennoch scheinen weiterhin starke Rezessionssorgen dafür zu sorgen, dass ab dieser Schallmauer vorerst die Luft raus zu sein scheint. Im Fokus stehen zum Wochenschluss die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung für den Monat August. Die Investoren erhoffen sich dadurch frische Informationen auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation. Ob die Fed im September erneut die Zinsen anhebt, will die Zentralbank von der Datenlage abhängig machen. Die Entwicklung am Jobmarkt spielt dabei neben den Inflationsdaten die wichtigste Rolle. Analysten rechnen im Schnitt mit 170.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft (Juli: 187.000 Stellen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es am Freitag zur Eröffnung leicht bergauf gehen. Beim EURO STOXX 50 werden vorbörslich knappe Gewinne gesehen. Die freundliche Handelswoche dürfte einen ebenso freundlichen Abschluss finden, bei den europäischen Anlegern herrscht unverändert gute Stimmung. Neben der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA und vermehrt auch in der Eurozone sind es vor allem die Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung, die Anleger wieder bei Aktien zugreifen lässt. Am Freitag dürfte der Handel in Europa in ruhigen Bahnen verlaufen, bis um 14:30 Uhr MEZ die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlichen wird.





An den US-Börsen ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Index startete die Sitzung minimal fester, gab im Verlauf jedoch leicht nach. Letztlich ging es 0,48 Prozent runter auf 34.721,16 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke etwas stärker und zeigte sich auch weiterhin auf grünem Terrain. Er verließ das Geschehen 0,11 Prozent höher bei 14.034,97 Zählern. Noch immer hält sich die Hoffnung auf einen Zinsstopp durch die US-Notenbank Fed. Gemischte Konjunkturdaten aus den USA hatten Investoren verstärkt die Möglichkeit in Betracht ziehen lassen, dass die Federal Reserve (Fed) den Leitzins im September nicht weiter erhöhen wird. In Bezug auf die Wirtschaft standen heute der PCE-Preisindex und der Einkaufsmanagerindex der Chicagoer Region für August im Fokus der Investoren. Der PCE-Preisindex verzeichnete im Juli eine spürbare Steigerung auf 3,3 Prozent. Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im August stärker als erwartet verbessert und der Indikator stieg auf 48,7 Punkte. Ein weiterer Faktor, den die Federal Reserve (Fed) bei ihrer Geldpolitik berücksichtigt, ist der Arbeitsmarkt. Die jüngsten Daten des privaten Dienstleisters ADP am Mittwoch sowie die Informationen zu den Stellenangeboten ("Jolts") am Dienstag wiesen auf eine gewisse Abschwächung hin. Dies könnte den Druck für weitere Zinserhöhungen seitens der Notenbank verringern. Vor diesem Kontext liegt das Interesse auf dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der diesen Freitag veröffentlicht wird. Diese Daten sind auch von erheblicher Bedeutung für die Geldpolitik, da ein robuster Arbeitsmarkt mit signifikanten Lohnerhöhungen das Potenzial hat, die Inflation auf einem erhöhten Niveau zu halten.